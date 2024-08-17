Bolivya'da kabine değişikliği

Cumhurbaşkanı, hükümet merkezinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir devletiz, maalesef herkes aynı kararlılığa, aynı temiz ellerle çalışma inancına sahip değil... İşte tespit etmemiz gereken, bakanlıklarımızda olamayacak olan kişi budur" dedi.

Arce, etkinlikte Alejandro Gallardo'yu hidrokarbon bakanı, Erland Julio Rodriguez La Fuente'yi Çalışma Bakanı ve Juan Yamil Flores'i de kırsal kalkınma başkanı olarak atadı.

Yeni atanan bakanları, "görevdeki diğer kabine üyeleri gibi" dürüstlükle çalışmaya ve yolsuzluğa karşı çıkmaya çağırdı.