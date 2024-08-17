Bolivya'da kabine değişikliği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bolivya'da kabine değişikliği

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Pazartesi günü hidrokarbonlar, işgücü ve kırsal kalkınmayı denetleyen bakanlarında yapılacak değişiklikleri açıklayarak, kamu hizmetine bağlılık göstermeyen yetkililerin tespit edilip görevden alınması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, hükümet merkezinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir devletiz, maalesef herkes aynı kararlılığa, aynı temiz ellerle çalışma inancına sahip değil... İşte tespit etmemiz gereken, bakanlıklarımızda olamayacak olan kişi budur" dedi.

Arce, etkinlikte Alejandro Gallardo'yu hidrokarbon bakanı, Erland Julio Rodriguez La Fuente'yi Çalışma Bakanı ve Juan Yamil Flores'i de kırsal kalkınma başkanı olarak atadı.

Yeni atanan bakanları, "görevdeki diğer kabine üyeleri gibi" dürüstlükle çalışmaya ve yolsuzluğa karşı çıkmaya çağırdı.

Kabine değişikliği, ülke çapındaki yakıt sıkıntısı ve döviz kuru oynaklığıyla ilgili zorlukların ortasında gerçekleşiyor.

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