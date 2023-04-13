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Bolivya'da öğretmenlerin protestosunda olaylar çıktı

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, hükümeti protesto eden öğretmenlerle polis arasında arbede yaşandı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:37
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Bolivya'da öğretmenlerin protestosunda olaylar çıktı

Bolivya'da öğretmenlerin protestosunda olaylar çıktı
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Maaşlarının iyileştirilmesini ve eğitim bütçesinin artırılması talebiyle bir süredir hükümeti protesto eden öğretmenler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Başkent La Paz'da bir araya gelen Bolivya Şehir Eğitimi İşçileri Konfederasyonuna (CTEUB) bağlı öğretmenler, devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo meydanına yürüdü.

Polisin engellemesine rağmen kentin simge meydanına girmeyi başaran göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Ellerindeki bayrak ve flamalarıyla karşı koyan eylemcilere, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Öğretmenler meydandan çıkarıldı.

Sendikalar, mevcut eğitim bütçesinin yüzde 30 artırılmasını ve çalışma saatlerinin düşürülmesini talep ediyor.

CTEUB ile hükümet arasında 63 gündür devam eden müzakerelerde henüz anlaşmanın sağlanmaması nedeniyle öğretmenler, hükümetin eğitim politikasını protesto ediyor.

Eğitimin ücretsiz ve zorunlu olduğu Bolivya'da, bir süredir yaşanılan ekonomik daralma nedeniyle eğitim bütçesinde kısıtlamaya gidildiği rakamlara yansımıştı. (AA)

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