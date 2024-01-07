Bolivya'da tarihi uyuşturucu operasyonu. Tam 9 ton kokain ele geçirildi

Bolivya’nın batısında bulunan Oruro şehrinde, güvenlik güçleri tarihi bir operasyon gerçekleştirdi.

Bir kamyonda ahşap döşeme malzemelerinin arasına saklanmış halde yaklaşık 9 ton kokain bulundu. Bu miktar, ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu partisi olarak kayıtlara geçti.

Yerel piyasa değeri yaklaşık 224 milyon dolar olan kokainin, Hollanda’ya ihraç edilmek üzere yola çıkarıldığı ve orada 526 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor. Operasyon kapsamında dokuz farklı noktaya baskın düzenleyen güvenlik güçleri, dört şüpheliyi gözaltına aldı.

Devlet Başkanı Luis Arce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu başarılı operasyonu kutlayarak, Bolivya’nın uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Arce, bu kokainin şimdiye kadar ele geçirilen en yüksek miktarda kokain olduğunu da belirtti.