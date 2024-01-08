Herkesin hayallerini süsleyen ülkede insanlar zombi gibi yaşamaya başladı

ABD’nin Philadelphia eyaltinde çekilen görüntüler, izleyenleri adeta dehşete düşürüyor. Görüntülerde uyuşturucu bağımlısı kişilerin hayvan tedavisinde kullanılan ilacı kullandıktan sonra sokaklarda bilinci kapalı halde ayakta durmaya ve yürümeye çalıştığı görülüyor. Kimileri ise bulundukları yere yatarak uyuşturucunun etkisinin geçmesini beklerken adete zombi filminden çıkmış gibi görünüyorlar.

Peki son zamanlarda ABD’de bir salgın gibi yayılan ve insanları adeta bir zombiye çeviren o uyuşturucu hangisi, etkileri neler?

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İzlediğimiz videoda insanları korkunç hallere sokan uyuşturucu madde aslında “Xylazine” adı verilen bir hayvan ilacı.

Atlar, sığırlar ve diğer insan olmayan memelilerde sedasyon, anestezi, kas gevşemesi ve analjezi için kullanılan ilaç, malesef son zamanlarda uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılmaya başlandı.

"Tranq", "tranq uyuşturucu" ve "zombi uyuşturucu" olarak da adlandırılanda Xylazine, kullanan kişilerin derisini tam anlamıyla çürütebiliyor.

Aşırı uyku hali ve solunum depresyonu gibi sedatif benzeri semptomlara ve ayrıca tekrar tekrar maruz kalındığında ciddileşebilen ve hızla yayılabilen ham yaralara da sebep olan Xylazine, eskar adı verilen ölü deriye dönüşebilen huysuz ülserasyonlar tedavi edilmediği takdirde ampütasyona neden olabiliyor.