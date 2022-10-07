﻿Bolton, 15 Temmuz darbe planına katıldı mı?

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin Avrupa'daki uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesinin ancak "Rusya'da rejim değişikliğiyle mümkün olabileceğini" öne sürerek Rusya Devlet Başkanı Putin'i "darbeyle devirebilecek" orta kademe subaylarla muhaliflere fon tahsis etmeyi teklif etti.

Sputnik'in haberine göre 19FortyFive dergisinde "Putin Gitmeli" başlıklı bir makale kaleme alan Bolton, "Rusya'da rejim değişikliği olmadan Avrupa'da uzun vadeli barış ve güvenlik umudu yok" diyerek, değişimin Putin'in görevden ayrılmasından daha fazlasını içermesi gerektiğini kaydetti ve "Bütün rejim gitmeli" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Mart ayının sonlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerine atıf yapan Bolton, "Rus muhaliflere rejim değişikliğini sürdürmeleri için dikkatli bir şekilde yardım etmek yerinde bir karşılık olabilir. Ruslar için kilit nokta, gerçek otoriteye sahip olanlar, silovikiler arasındaki ayrışmaları daha da alevlendirmektir. Rejimin eşgüdümü ve dayanışması bir kez parçalandığında değişim mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberinde Bolton'un, 6 Ocak Kongre baskınının "planlanmış darbe girişimi" olduğu yönündeki iddiaları yorumlarken "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun (Trump'ın) yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil" dediği de belirtildi.

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Bolton 1948 doğumlu. 75 yaşına girmek üzere... Trump ile 9 Nisan 2018-10 Eylül 2019 tarihleri arasında 1.5 yıl kadar çalıştıktan sonra kovuldu. Sonradan Trump aleyhine ifade de verdi.

Bolton, hangi ülkelerde darbe planlamalarına katkı sağladığını açıklamadı. Yalnız bir darbe planlaması olarak ne yaptıklarını anlattı... Öncelikle orta kademe subaylara ve muhaliflere fon sağlıyorlar. Bunu yaparken de mevcut rejimin kendi içindeki ayrışmalarını körüklüyorlar...

Türkiye'deki son darbe girişiminin tarihi olan 15 Temmuz, iktidar tarafından bayram günü gibi kutlanıyor. Zira 15 Temmuz sayesinde ülkenin yönetim sistemini değiştirdiler.

Tayyip Erdoğan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce "Mevcut sistemle buraya kadar, daha ileriye gitmek istiyorsak sistemi değiştirmek zorundayız" diyordu.

Numan Kurtulmuş da 7 Haziran 2015 seçimlerinden üç ay önce "8 Haziran'da oluşacak parlamento, aslında 'yeni sistemi kuracak olan bir parlamento'dur." demişti.

Yani bir sistem değişikliğine gitmek için karar verilmiş, geriye sayım başlamıştı...

O dönemde AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, muhalefete bir çağrı yapmış ve "Türkiye sözleşmesiyle ilgili ya kendi kanaatlerinizi bildirin ya kendi metninizi hazırlayın, ortak bir metin hazırlayalım" diye çağrıda bulunmuştu.

AKP, "Yeni Türkiye Sözleşmesi Projesi"ne CHP ve MHP'yi ortak etmek istiyordu.

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AKP, 7 Haziran 2015 seçimini kaybetti. Devlet Bahçeli'nin önerisiyle seçimler 1 Kasım 2015'te tekrarlandı. Böylece Cumhur İttifakı kurulmuş oldu. Karşısında da Millet İttifakı oluşturuldu.

Bahçeli, Anayasa'yı Cumhurbaşkanı'nın fiili durumuna uydurmak için Anayasa değişikliği istedi. Referandumda "Atı alan Üsküdar'ı geçti." Böylece Türkiye'nin yönetim sistemi, "FETÖ darbe girişimi" sayesinde değiştirilmiş oldu.

Bu arada FETÖ'nün bütün yöneticilerinin "yurt dışına kaçmasına" fırsat verildi... Onlar da "tarihî rol"lerini oynadı.

Şimdi rejim değişikliği için CHP'nin desteği gerekiyor!

Bolton'un beraber çalıştığı rejim değiştiriciler, bu işin neresindedir acaba?