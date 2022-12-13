13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:27
Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik personel alacak
+
Aa
-

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 23 akademik personel alacağnı duyurdu. Son başvuru tarihi ise 27 aralık 2022 olarak açıklandı.

Kamuilan sitesinde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.''

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile (Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birime Profesör ve Doçent kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına) yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvuru Başlangıç Tarihi : 13/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 27/12/2022

BAŞVURU BELGELERİ
1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- 1 (bir) adet fotoğraf
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi
6- Y abancı dil belgesi
7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.