Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 23 akademik personel alacağnı duyurdu. Son başvuru tarihi ise 27 aralık 2022 olarak açıklandı.

Kamuilan sitesinde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.''

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile (Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birime Profesör ve Doçent kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına) yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not: 2547 sayılı Kanun'un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 13/12/2022

Son Başvuru Tarihi : 27/12/2022

BAŞVURU BELGELERİ

1- Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- 1 (bir) adet fotoğraf

4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)

5- Özgeçmiş ve eserler listesi

6- Y abancı dil belgesi

7- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek