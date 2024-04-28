Bolu Dağı'ndan sis manzaraları

Kaynak: AA
Bolu Dağı'ndan sis manzaraları
Bolu Dağı mevkiinde etkili olan sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı

Olumsuz hava koşulları sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebebiyet veriyor. Bolu Dağı’nda etkili olan sis nedeni ile sürücüler trafikte zor zamanlar geçirdi.

Bolu Dağı güzergahının geneline hakim olan sis sebebi ile Bakacık, Karanlıkdere ve Seymenler civarında görüş mesafesi yer yer 35 metrelere kadar düştü.

Bu yollarda görevli olan trafik ekipleri ve karayolları ekipleri sürücülere bir takım uyarılarda bulundu. Görevli olan ekipler sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Bu sırada kent merkezinde de yağış devam ediyor.

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