Bolu Dağı'nda sisten göz gözü görmüyor

Bolu Dağı’nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

KAYNAK: İHA
Bolu Dağı'nda sisten göz gözü görmüyor

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Öte yandan, Kaynaşlı Kavşağı’ndan Abant Kavşağı’na kadar TEM Otoyolu’nda çalışma yapılmasından kaynaklı Bolu Dağı’nın D-100 geçişinde sürücüler yoğunluk oluşturuyor.

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