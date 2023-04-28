Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar etkili oldu

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde nisan sonunda kar etkisini gösterdi.

Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar etkili oldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Esentepe Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda da gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Milli parkın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu kent merkezinde ise sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı 1200 rakımlı Topuk ve Sinekli yaylaları ile Gölyaka ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kardüz Yaylası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

Yağışın ardından bölgede kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Bölgede sabah saatlerinde etkisi azalan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

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