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80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis

Bolu’da 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.A. (80) toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:00
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Bolu’da 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda 80 yaşındaki sanığına 15 yıl 6 ay hapis cezası

80 yaşındaki cinsel istismar sanığına 15 yıl 6 ay hapis
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Olay, geçen yıl Göynük ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. İddiaya göre; M.A., aynı köyde oturan Z.A., H.D. ve S.N.A. isimli 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Aileler de savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınıp, tutuklanan M.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde M.A., yaşı nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık M.A., hakim karşısına çıktı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.A., olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi. Daha önce toplanan delilleri ve ifadeleri göz önüne alan mahkeme heyeti, M.A. hakkında kararını verdi. Sanığın H.D.'ye yönelik cinsel istismarda bulunmadığına hükmeden heyet, S.N.A.'ya sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl, Z.A.'ya yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini gerekçesiyle ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 yıl 6 ay hapse çarptırılan M.A.'nın cezası, istinaf mahkemesince onanırsa tutuksuz sanık yeniden cezaevine girecek.

(Kaynak: DHA)

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