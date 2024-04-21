Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. 11'i öğrenci 15 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi'nin kullandığı 26 ADA 391 plakalı minibüs, karşı yönden seyir halinde gelen Bilal Özer'nin kullandığı 14 NA 464 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

11'İ ÖĞRENCİ 15 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.