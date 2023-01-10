Bolu’da 2022 yılında 359 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İHA’nın haberine göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik bir yılda 256 operasyon yapıldı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da düzenlenen operasyonlarda 423 şüpheli yakalandı. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan 44 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda 75 kilo 482 gram esrar maddesi, 237 kilo 799,770 gram skank maddesi, 1 kilo 335,410 gram bonzai maddesi, 1 kilo 880,690 gram metamfetamin maddesi, 718,150 gram eroin maddesi, 143,650 gram kokain maddesi, 22,370 gram afyon sakızı maddesi, 2 bin 935 adet ecstasy maddesi, 10 kök hint keneviri bitkisi, 38 bin 334 adet captagon maddesi, 0,130 litre likit esrar maddesi, 410 adet sentetik ecza olmak üzere 2022 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda 359 kilo 096,730 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.