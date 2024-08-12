Bolu'da araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Bolu'da araç köprüden uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da Güney Çevre Yolu'nda seyreden hafif ticari araç, yaklaşık 8 buçuk metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu'nda ilerleyen Sami Uçar kontrolündeki 14 BU 453 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerleri kırarak köprüden aşağı uçtu.

Yaklaşık 8 buçuk metrede yükseklikten kanala düşen araç hurdaya döndü. Kazada sürücü Sami Uçar ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan babası Ali Rıza Uçar yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sami Uçar'ın Bartın'da görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Ali Rıza Uçar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna nakledildi.

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Kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

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