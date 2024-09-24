Bolu’da aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Bolu’da aranan şahıslara operasyon: 5 gözaltı

Bolu'da aranmaları bulunan 5 kişi ekiplerin operasyonu neticesinde yakalandı.

Bolu'da eşini kasten öldürmek, kasten yaralama, uyuşturucu, hırsızlık ve fuhuş suçlarından aranmaları bulunan 5 kişi yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda, eşi kasten öldürmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan R.Ç., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 9 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan A.K., kasten yaralama suçundan 2 yıl 5 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan H.A, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan G.Y., bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yer ve imkan sağlamak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.U. yakalandı. Yakalanan 5 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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