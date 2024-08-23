Bolu'da çöp atmak çok pahalıya patladı: 5 milyon TL'lik ceza kesildi

Kaynak: DHA
Bolu'da çöp atmak çok pahalıya patladı: 5 milyon TL'lik ceza kesildi

Bolu Belediyesi, kent merkezini temiz tutmak için başlattığı mücadelede önemli bir adım attı.

Belediye ekipleri, son bir ayda güvenlik kameraları sayesinde yere çöp atan, sigara izmariti atan ve tüküren onlarca kişiyi tespit etti. Bu kişilere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL tutarında ceza kesildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, "Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmak için kararlıyız. Bu nedenle çevre kirliliğiyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yere çöp atan, sigara izmariti atan veya tüküren herkese cezai işlem uyguluyoruz. Bu uygulamalarımız sayesinde hem çevremiz temizleniyor hem de vatandaşlarımızın çevre bilinci artıyor" dedi.

Özcan, cezaların yüzde 64'ünün Bolu'da ikamet eden vatandaşlara, yüzde 36'sının ise şehir dışından gelenlere kesildiğini belirtti.

98176-1.jpg

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller Yaşam
İstanbul'a yakınlar üstelik de sudan ucuzlar. Deniz keyfi yapılacak en güzel sahiller
KPSS’de iptal edilen soru! İki sorunun da cevabı değişti Gündem
KPSS’de iptal edilen soru! İki sorunun da cevabı değişti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı veda etti Spor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı veda etti
Yargıtay'dan düğünde takılan takılar kararı. 'Takılar kimin olacak' kavgası sona eriyor Gündem
Yargıtay'dan düğünde takılan takılar kararı. 'Takılar kimin olacak' kavgası sona eriyor
Ünlü şarkıcı Zara hastanelik oldu Magazin
Ünlü şarkıcı Zara hastanelik oldu
Ronaldo’nun karısı Georgina’nın olay görüntüleri! Suudi Arabistan’ı karıştırdı Spor
Ronaldo’nun karısı Georgina’nın olay görüntüleri! Suudi Arabistan’ı karıştırdı