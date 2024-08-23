Bolu'da çöp atmak çok pahalıya patladı: 5 milyon TL'lik ceza kesildi

Belediye ekipleri, son bir ayda güvenlik kameraları sayesinde yere çöp atan, sigara izmariti atan ve tüküren onlarca kişiyi tespit etti. Bu kişilere toplamda 5 milyon 297 bin 463 TL tutarında ceza kesildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, "Bolu'yu dünyanın en temiz şehri yapmak için kararlıyız. Bu nedenle çevre kirliliğiyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yere çöp atan, sigara izmariti atan veya tüküren herkese cezai işlem uyguluyoruz. Bu uygulamalarımız sayesinde hem çevremiz temizleniyor hem de vatandaşlarımızın çevre bilinci artıyor" dedi.

Özcan, cezaların yüzde 64'ünün Bolu'da ikamet eden vatandaşlara, yüzde 36'sının ise şehir dışından gelenlere kesildiğini belirtti.