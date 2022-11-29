Yengesini bıçaklayıp üçüncü kattan atladı

Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi Gölcük Bulvarı'ndaki apartmanın 3. katından bir kişinin atladığı bilgisi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, beton zeminde bulunan Kerem S'yi (24) ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DAYISININ EŞİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gencin atladığı öne sürülen dairede bir kadını bıçakla yaralanmış halde buldu. Yaralı Gizem Ö. (29), Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gizem Ö'nün, Kerem S'nin dayısının eşi olduğu öğrenildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Kerem S'nin, yengesini bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. (AA)