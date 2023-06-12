Bolu’da operasyon. Araç dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Bolu’da 2 araca yönelik yapılan operasyonda 203 kilogram 29 gram skunk, 26 kilogram 650 gram toz esrar ve 10 bin 175 lira para ele geçirildi.

Bolu’da operasyon. Araç dolusu uyuşturucu ele geçirildi

İHA’nın haberine göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından tespit edilen 2 araç şehir merkezinde durduruldu.

2 araçta ve araçlarda bulunan 5 kişinin üzerinde narkotik köpeği destekli yapılan aramalarda, 203 kilogram 29 gram skunk, 26 kilogram 650 gram toz esrar ve 10 bin 175 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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