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Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:28
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Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü 2 yaralı

Bolu'da otomobil takla attı. 1 ölü, 2 yaralı
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D-750 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Satılmış A. (63) idaresindeki 78 AAH 285 plakalı otomobil, Aktaşköyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Kezban Bilir (59) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülender A. (60) yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Kezban Bilir'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

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