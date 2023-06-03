Bolu'da sağanak etkili oldu

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'da sağanak etkili oldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bolu'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle suyla dolan bazı alt geçitler, araçların mahsur kalmaması için trafik ve zabıta ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Alt geçitler, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sağanak, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

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