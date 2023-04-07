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Bolu’da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 2 yaralı   

Bolu’nun Göynük ilçesinde tır ile çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.   

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:40
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Bolu’da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 2 yaralı   

Bolu’da tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 2 yaralı   
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Kaza, Bolu'nun Göynük ilçesi Taraklı-Nallıhan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden Ö.P. idaresindeki 34 CTE 991 plakalı tır, Göynük ilçesine giden A.G. yönetimindeki 31 AKE 346 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada otomobil sürücüsü A.G. ve otomobil içerisinde bulunan A.D. ve İ.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde ağır yaralı olarak bulunan A.D’yi hastaneye kaldırırken, İ.D’nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü A.G. de Göynük İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)                                      

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