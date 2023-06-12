Bolu'da yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobil ve minibüs durduruldu.

Narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan aramada, çuval ve valizler içerisinde 203 kilo 29 gram skunk (sentetik uyuşturucu madde), 26 kilo 650 gram toz esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 175 lira ele geçirildi, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.