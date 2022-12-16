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Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Bolu'da apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 6 kişiye itfaiye ekipleri ulaştı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 19:20
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Bolu'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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İhsaniye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmana dolan dumanları fark edenler itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

Duman tahliyesine başlayan ekipler, mahsur kalan 6 kişiyi merdivenli itfaiye aracıyla kurtardı.

Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. (AA)

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