Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına gönüllü desteği

Kaynak: AA
Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına gönüllü desteği

Bolu’nun Göynük ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına, aralarında kadınların da bulunduğu gönüllüler destek veriyor.

Söndürme çalışmalarına gönüllü desteği

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları, Bolu ve çevre illerden gelen 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 araç ile iş makinesiyle sürdürülüyor. Bölgede 1357 personel görev yaparken, gönüllüler de bu çalışmalara katılıyor.

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Antalya’dan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul’dan Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri, zorlu şartlar ve engebeli arazilerde yürütülen çalışmalarda görev alıyor. Antalya’nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle birlikte 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti.

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İstanbul’dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise ormanları kaybetmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, “Çok zor bir arazi, burada yangını söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar yangın başlayabiliyor. Ağacın yapısıyla alakalı herhalde bu. Uzun ve zor bir süreç.” dedi.

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Gül, yorulan itfaiye ekiplerine destek olduklarını belirterek, “Bunlara bir nefes aldırıyoruz, bir yemek molası, 5 dakika dinlenme olsun, eğitimini aldığımız için yardım ediyoruz.” diye konuştu.

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