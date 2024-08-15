Bolu'daki yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Müdahaleye devam ediliyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangına 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopterle müdahale edildiğini açıkladı. Yangının sabaha kadar süreceği öngörülüyor.

Yangın, Bekirfakılar köyü mevkisinde saat 12.30 sıralarında başladı. İhbarın ardından bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, dozer ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları saatlerdir devam ediyor. Yangın nedeniyle Yeniköy, Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyü Seferler Mahallesi’ndeki toplam 281 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yaptığı açıklamada, “Yangına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptık ve Ankara’dan bölgeye intikal ettik. İklim değişikliği artık yeni normalimiz ve bu durum yangın riskini artırıyor. Göynük çevresi, ağaç türü itibariyle yangına dirençli olarak bilinmesine rağmen ciddi bir yangın yaşanıyor. Bu, iklim değişikliğiyle ne kadar hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

Polat, yangına müdahale eden ekiplerin zorlu koşullarda çalıştığını belirtti: “Yangını zorlaştıran unsurlar arasında arazinin engebeli olması, karaçam ağaçlarının fazla olması ve rüzgarın yön değiştirerek etkili olması bulunuyor. Yangın, gün batımında havadan müdahale edilemeyecek ancak sabah gün doğumuyla birlikte hava araçlarımız yeniden devreye girecek.”

Bakan Yardımcısı, yangının anız kaynaklı başladığının değerlendirildiğini ve kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirterek, “Her defasında uyarılmasına rağmen bu alışkanlığı bırakmamış olmamız üzücü. Umarım bu son olur. Orman yangınlarının kırsal alanda başlayıp ormana sirayet ettiği oran yaklaşık yüzde 60. Bu konuda daha fazla mesafe almamız gerektiği açık” ifadelerini kullandı.

Polat, köylere yangının sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve köylerin Valilik koordinasyonunda uyarıldığını sözlerine ekledi. “Köylerimize zarar vermemek için iş makineleri ve arazözlerle tüm önlemler alındı. Sabah gün doğumuyla birlikte hava araçlarımızın yeniden göreve başlamasıyla rahatlama sağlanacaktır” dedi.