Karabük’teki 2 orman yangınından 1’i kontrol altına alındı

Karabük'ün Ovacık bölgesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, 40 hektarlık bir alanı etkisi altına almaya devam ediyor. Yangına müdahale için bölgeye ulaşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ve Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Vali Yavuz, yangın bölgesinin engebeli yapısı nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü ifade ederek, "Rüzgarın hızının azaldığı dönemlerde yangın kontrol altına alınmış gibi görünse de, rüzgarın tekrar şiddetlenmesiyle alevler yeniden canlandı. Özellikle yangının sarp ve engebeli arazide olması, müdahaleyi zorlaştırıyor.

Bugün itibarıyla iki helikopter, gün boyunca yangına havadan müdahale etti. Ayrıca karadan da yoğun bir müdahale söz konusu." dedi. Dr. Bağcı ise, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın yangınla mücadele için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini belirtti.