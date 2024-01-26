Bomba iddia. Cemal Enginyurt belediye başkan adayı oluyor. Masada iki büyükşehir var

Kaynak: Gerçek Gündem
Bomba iddia. Cemal Enginyurt belediye başkan adayı oluyor. Masada iki büyükşehir var
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğini açıkladı.

2024 Yerel Seçimleri yaklaşırken; Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan çarpıcı bir çıkış yaptı. Enginyurt sosyal medya hesabından, "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum" açıklamasında bulundu.

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“ORDU'DAN SEÇİME GİRERSEM KAZANIRIM”

Konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Ordu'dan seçime girdiği takdirde kazanacağını iddia ederek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la konuşulması için CHP'li üst düzey yöneticilerle görüştüğünü açıklayan Enginyurt, “İşte konuştukları Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile durum ne halde geldi" diye konuşan Enginyurt, "29'unda Genel İdare Kurulu var. Orada karar vereceğiz, İstanbul vekili olarak İstanbul da olabilir, Ordu da olabilir. Ordu'da biri eki başkan ama partiden atılmış Enver Yılmaz diğeri mevcut başkan Hilmi Güler iki Ak Partili aday. Ben bunları yenebilirim" dedi.

EYLÜL AYINDA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Geride bıraktığımız Eylül ayında Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'de ismi konuşulan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt, adaylığa yeşil ışık yakmıştı.

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