Bonservisi 200 milyon euro olan Mbappe’ye şok suçlama. İddialar İsveç’ten geldi

Real Madrid’e sezon başında PSG’den gelen Mbappe ile ilgili ortaya çıkan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İsveç basınında çıkan iddialara göre golcü oyuncu Stockholm’de kaldığı otelde bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe hakkında İsveç’te tecavüz soruşturması yürütüldüğü iddia edildi.

Fransa kadrosunda bulunmayan Mbappe, yanındaki bir grupla geçen hafta perşembe günü Stockholm’e geldi. Akşam önce beraberindekilerle kentteki bir restorana giden genç yıldız ardından bir gece kulübüne eğlenmeye geçti ve daha sonra otele döndü. Mbappe ve yanındakilerin cuma günü otelden ayrıldıkları ve soruşturmanın tıbbi yardıma ihtiyaç duyan mağdurun şikâyeti üzerine başlatıldığı iddia edildi. Expressen gazetesi mağdur kadının iç çamaşırları ve kıyafetlerinin İsveç polisi tarafından kanıt olarak alındığını yazdı.

Önceki gün X hesabından bir paylaşım yapan Mbappe iddiaları reddetti. Fransız yıldız, “YALAN HABER! Ne tesadüf ki haberler davadan hemen önce çıktı” ifadelerini kullanarak, hakkındaki haberlerin eski kulübü Paris Saint Germain ile yaşadığı alacak davasını etkilemek için uydurulduğunu savundu. Mbappe, eski kulübü PSG’yi 55 milyon eruroluk alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

Olayların ardından Real Madrid kulübü yetkilileri, durum değerlendirmesi yapmak üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüp yönetiminin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.