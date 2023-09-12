Avrupa'da transfer son gününde Bundesliga takımlarından Union Berlin'e imza atan İtalyan stoper Leonardo Bonucci Juventus'a dava açacak.
Athletic'te yer alan habere göre; Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın kampının dışında kalan Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanamadığı belirtildi.
Bu sebeple Bonucci'nin takıma tazminat davasa açacağı ve kulübün almış kararlar nedeniyle kendisinin zarar gördüğü görüşüne yer verildi.
Juventus'ta tüm kulvarlarda 502 maça çıkan Leonardo Bonucci, 37 gol ve 10 asist kaydetti.