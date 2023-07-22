Borç- alacak tartışmasında kuzenini tabancayla öldürdü

Konya'nın Meram ilçesi, Gödene Mahallesi'nde, Muhammed Bilal ve kuzeni Ömer Parlak arasında alacak verecek nedeniyle yaşanan husumet sonucu korkunç bir olay yaşandı.

KAYNAK: DHA
Borç- alacak tartışmasında kuzenini tabancayla öldürdü

Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ömer Parlak, alacağını talep etmek için kuzeni Muhammed Bilal'in evine gitmişti. Ancak, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyük bir trajediye dönüştü.

Tartışma esnasında, Ömer Parlak yanında getirdiği tabancayı kullanarak Muhammed Bilal'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Muhammed Bilal, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer Parlak ise polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alındı.

Olayın ardından Muhammed Bilal'in cansız bedeni, otopsi yapılması için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturma başlattılar.

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