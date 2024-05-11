Aziz Yıldırım Sadettin Saran kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanlığı döneminde eski yönetici Sadettin Saran ile canlı yayında tartışan Aziz Yıldırım'ın sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2007 yılında iki ismin canlı yayındaki kavgası o dönem uzun süre gündemden düşmemişti.

Uzun süren sessizliğini bozan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ATV'deki Santra Özel programında Sadettin Saran ile ilgili suçlamalarda bulunmuş, Saran'ın programa canlı bağlantısıyla gerilim tırmanmıştı.

Yıldırım'dan Saran'a suçlama

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın 2001-02 sezonundaki Beschastnick transferinde Fenerbahçe'ye sahte imza ile 800.000 dolar fazla ödetme suçlamasını dile getirdi.

Saran canlı yayında iddiaları reddetti

Sadettin Saran, canlı yayına bağlanarak Yıldırım'ın iddialarını reddetti ve bu suçlamaları yapan kişinin kendi şirketinden taciz nedeniyle kovulduğunu ve Yıldırım'ın para karşılığı bu iddiaları dile getirdiğini belirtti.

İşte o iddialar

Saran, Beschastnick transferi hakkında bilgi verirken, Aziz Yıldırım'ı bu transferdeki yanlışlar konusunda uyardığını, ancak Yıldırım'ın "Kenneth Andersson'a bu kadar para verdik, 800.000 dolar önemli değil, oyuncuyu alalım" dediğini iddia etti.

Paranın teslimi ve makbuz

Saran, Fenerbahçe adına Spartak Moskova başkanının adamlarına parayı teslim ettiğini, güvensizlik nedeniyle Finansbank'ta buluşup bonservisi aldığını ve kulüpten makbuz aldığını söyledi.

Haysiyet Divanı ve Yıldırım'ın iddiaları

Haysiyet Divanı'nın "Kulüp zarara uğratılmadı" açıklamasına rağmen, Yıldırım'ın farklı suçlamalarda bulunduğunu belirtti.

Disiplin Kurulu Üyeleri ve gece pazarlıkları

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın Disiplin Kurulu üyelerini satın almaya çalıştığını ve Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un çifte standart gösterdiğini ve hakemleri etkilemeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca, Denizlispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gece pazarlıkları yapıldığını ve alt sıralardaki takımların Fenerbahçe'ye karşı daha hırslı oynadığını ima etti.

Yıldırım'ın program teklifi

Aziz Yıldırım, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları veya T.F.F. Başkanı Haluk Ulusoy ile bir programa katılmaya açık olduğunu ve kişisel bir sorunu olmadığını söyledi.