Milli Takım Dünya Şampiyonası'nda finalde

Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Tenis Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihte ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Megasaray Tenis Akademi'de 21 ülkeden 44 takımın mücadele ettiği organizasyona wild card ile katılan Quad Milli Takımı, Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale kaldı.



Kaptanlığını Sinem Oğuz'un yaptığı Uğur Altınel, Ahmet Kaplan, Ali Ataman ve Fatih Karataş'tan oluşan Quad Milli Takımı, şampiyonda ABD'yi 2-1, Avustralya'yı 2-1 ve Büyük Britanya'yı 2-1 yenerek grubunu lider tamamladı.



Diğer grubun ikincisi Brezilya ile yarı final mücadelesine çıkan milliler, rakibini 2-1 yenerek finale çıktı.



Milli takım, dünya şampiyonluğu için Şili ile karşılaşacak.