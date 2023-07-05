Borç batağındaki TCDD'nin yaptığı zamlar YHT'i de geçti

Birgün’ün haberine göre, geçen yıl beş kez zamlanan yüksek hızlı tren bilet ücretlerine bu yıl da ikinci defa zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 15 oranında artan bilet ücretleri, önceki gün alınan karar ile yüzde 30 daha zamlandı. Böylece 248 TL olan Ankara-İstanbul hızlı tren bileti, 323 TL’ye çıktı.

Bilet fiyatlarına birbiri ardına yapılan zamların ardından gözler, TCDD’nin içinde bulunduğu mali batağa çevrildi. Kurumun Ocak 2023’te 5 milyar 841 milyon 766 bin TL olan Hazine borcu, Mayıs sonu itibarıyla 6 milyar TL'yi aştı.

NE KADAR HIZLI OLSA DA ZAMLARA YETİŞEMİYOR

TCDD, geçen yılı 5 milyar 728 milyon 424 bin TL’lik Hazine borcu ile tamamladı. Kurumun yılın ocak ayı sonu itibarıyla Hazine’ye olan borçlarının toplamı ise 5 milyar 841 milyon 766 bin TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TCDD’nin Hazine borcu her geçen ay daha da arttı. TCDD’nin Hazine borçları, Şubat-Haziran döneminde aylara göre şöyle gerçekleşti:

•Şubat: 5 milyar 796 milyon 598 bin TL

•Mart: 5 milyar 981 milyon 426 bin TL

•Nisan: 6 milyar 100 milyon 909 bin TL

•Mayıs: 6 milyar 203 milyon 877 bin TL

3 MİLYAR LİRAYI ZAMANINDA ÖDEMEMİŞLER

TCDD’nin Hazine’ye olan borçlarının 3 milyar 53 milyon TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. Borcun 3 milyar 149 milyon TL’sinin ise henüz ödeme gününün gelmediği belirtildi.

BORCU VATANDAŞ’TAN ÇIKARMAK İSTİYORLAR

Demiryolu ulaşımını ile demiryolu ticaretini en uygun ve güvenli şekilde gerçekleştirmek hedefiyle kurulan TCDD, kâr amacı gütmüyor. Giderek artan zarar ve borç, kurumun bilet fiyatlarına birbiri ardına yaptığı zamma yönelik, "Borcu vatandaşa yüklüyorlar" eleştirilerinin haklılığını ortaya koyuyor. BOTAŞ ve EÜAŞ’ın da aralarında olduğu dört Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün (KİT) toplam 7 milyar TL’lik borcunun yüzde 87’si, TCDD’nin borçlarından oluşuyor.