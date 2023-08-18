TCDD’nin borcu yüzde 347 arttı

Tren biletlerine üst üste zamlar yapan TCDD’nin borcu 7 yılda yüzde 347 arttı. 2016’da Hazine’ye 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan borç 2023 yılının haziran ayı itibariyle 7,1 milyar liraya geldi. Ortaya çıkan dev borç “Oluk oluk akan paralar nereye gitti?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

TCDD’nin borcu yüzde 347 arttı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD)borcu tam 7,1 milyar TL’ye ulaştı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yüksek hızlı tren bilet ücretlerine birbiri ardına zam yapan kurumun 31 Mayıs’ta 6 milyar 203 milyon 877 TL olan Hazine borcunda, 30 Haziran itibarıyla yüzde 15 artış kaydedildi. Kurumun Hazine borcunda, “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu" kapsamında bölünmenin gerçekleştiği 2016’ya oranla yaşanan artış ise yüzde 347 oldu.

1 Mayıs 2013 tarihinde çıkarılan, ‘6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu’nun yasalaşmasından kısa bir süre sonra TCDD ikiye bölündü. Kanun kapsamında 14 Haziran 2016’da TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi faaliyete başladı.

2016’da 1 milyar 600 milyon 773 bin TL olan TCDD’nin Hazine borcunda 2017-2022 döneminde yaşanan değişim tabloyu gözler önüne serdi.

Bu yılın ilk yarısı tamamlandığında ise TCDD’nin borcu, rekor seviyeye ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla kurumun borcu, 7 milyar 167 milyon 61 bin TL olarak kayıtlara geçti. Borcun 3 milyar TL’sinin vadesi geçmiş borçlardan oluştuğu bildirildi. TCDD'nin borcu, ülkede faaliyet gösteren dört KİT’in toplam Hazine borcunun yüzde 86,5’ini oluşturdu.

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