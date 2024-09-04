Borç kavgasında kan aktı. Baba ve oğlunu öldürdü

Kaynak: DHA
Borç kavgasında kan aktı. Baba ve oğlunu öldürdü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Konak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. M.K., ticaretle uğraşan Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin'e (30) pompalı tüfekle saldırdı. Olay yerinde Ramazan Tin hayatını kaybederken, ağır yaralanan Muharrem Tin hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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M.K. olayın ardından Burdur yönüne kaçarken, polis ekiplerince Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde M.K., "Alacağım vardı ödemediler. Canıma tak etti. Ondan oldu" diyerek cinayeti işlediğini itiraf etti.

Cinayet anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde M.K.'nin silahla saldırı anı ve olay yerinden kaçışı görülüyor.

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