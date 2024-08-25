Borcunu ödeyemeyen çiftçi traktörünü sattı. 'Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız'

CHP tarafından birkaç ilde düzenlenen tematik mitinglerin sonuncusu Gaziantep’te düzenlendi. Şehitkamil ilçesinde düzenlenen fıstık mitingi ile fıstık üreticilerinin ve çiftçilerin sorunları dile getirildi. Özgür Özel’in katıldığı mitingin ardından Nizip ilçesinden gelen bir fıstık üreticisi içinde bulunduğu durumu muhabirlere anlattı.

Cepte para olmayınca eylem bile yapamadılar. Mazot deposu boş olan çiftçilerin eylemi kısa sürdü

Hükümetin tarım politikasının zayıf olduğunu dile getirerek Türkiye’deki tüm çiftçilerin zor durumda olduğunu aktaran üretici Mehmet Alkurt, “Bizim derdimiz sadece ürünümüze sahip çıkmak. Üreticinin hakkının avucuna konmasıdır. Eğer biz üretmezsek bütün herkes aç kalır. Bugün düşünün, Antep fıstığı 30 yılda meydana geliyor.

30 yıl biz ürüne, o ağaca emek ediyoruz hiçbir menfaatimiz, beklentimiz olmadan. 30’uncu yıldan sonra biz emek alıyoruz. Size de soruyorum, bakanlarımıza ve siyasetçilerimize soruyorum: 30 yıl maaş almadan, bir menfaat gütmeden bir yere emek harcar mısınız? Harcamazsınız.” şeklinde konuştu.

“TRAKTÖRÜMÜ BORCUM YÜZÜNDEN SATTIM”

Alkurt, Ziraat Bankasına olan borcu yüzünden traktörünü satarak sadece borcunun faizini ödediğini önümüzdeki sene hasılat olmadığından dolayı ise mecburen tarlasını satarak borcunu ödeyeceğini açıkladı. Yüksek faizlerden dert yanan Alkurt, “Yüksek faizlerde biz boğulmuşuz. Ürünümüz de para etmeyince bu sefer ekmesek, yetiştirmesek bundan daha faydalı ve karlı olacak bizim için. Onun için hükümetten acilen ve acilen Antep fıstığına bir taban fiyatı uygulamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Alkurt konuşmasının sonlarında ise çiftçiye sahip çıkılması gerektiğini, aksi durumda Türkiye ekonomisinin daha da çökeceğini belirterek, “Özellikle özellikle diyorum ki mevcut iktidar bütün ürünlerde taban fiyatı uygulasın. Bütün ürünlerde çiftçiye destek olsun. Çiftçi üretemezse hepimiz aç kalırız. Türkiye ekonomisi daha da çöker. Türkiye devleti bir tarım alanıdır. Tarımımızı öldürmeyelim, çiftçimize sahip çıkalım” dedi.