Börek yerken bayılan adamın üzerinden araç geçti

Korkutan olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir börekçinin önünde yaşandı. Yakın zaman önce Bypass ameliyatı olan 64 yaşındaki Hakan Yıldız, kontrol amaçlı hastaneye gitmeden önce arkadaşlarıyla bir pastanede oturuyordu.

Yol kenarındaki masada oturan Yıldız aniden fenalaşınca yere yığıldı. Yol tarafına doğru yığılınca o sırada yoldan geçen otomobilin altında kaldı.

KAFASININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Otomobilin Yıldız’ın kafasının üzerinden geçtiği görüldü. Yakınlarının panik anları da kameraya yansıdı.

Hemen sağlık ekiplerine verilerek Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve vücudunda bazı kırıkların bulunduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"KORKUNÇ BİR SAHNEYDİ"

Pastane çalışanlarından İlhan Arslan da olayla ilgili konuştu. Arslan "Sabah saat 07.00 civarında sürekli gelen müşterilerimiz vardı. Yakın zamanda by-pass ameliyatı geçirmiş olan kişi baygınlık geçirip yola düştü. O sırada bir araç kafasının üzerinden geçti.

Sonrasında kendisini ziyarete gittim, durumu iyiydi. Hayati tehlikesi yoktu. Korkunç bir sahneydi, çok daha büyük bir zarar görebilirdi. Allah’a şükür, şu an durumu iyi" dedi.