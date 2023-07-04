Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 artışla rekor seviye olan 6.049,69 puandan başladı.

Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,39 puan artışla ve yüzde 0,57 değer kazanarak 6.049,69 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 4,45 değer kazancıyla günü 6.015,29 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.018,29 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de tersine dönen getiri eğrisinin son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini aktaran analistler, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın da 147 baz puanla Şubat 1980'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, iki varlık arasındaki getiri farkının resesyon indikatörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından oldukça yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
Ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Son Haberler
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi Magazin
Rabia Soytürk hakkında çıkan olumsuz haberler için bakın ne dedi
Dev fabrika alev alev yandı Yaşam
Dev fabrika alev alev yandı
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı Dünya
Yabani ot diye kenara attı gerçek bambaşka çıktı
Araç yana yana gitti Güncel
Araç yana yana gitti
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor Sağlık
Sağlık çalışanının yüzü kanlar içinde kaldı. Sağlıkçılara şiddet bitmek bilmiyor
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Van'da geçen ay 451 kilo 766 gram uyuşturucu ele geçirildi
Robert De Niro'dan şüpheli ölüm hakkında ilk açıklama.19 yaşındaki torunu hayatını kaybetmişti Magazin
Robert De Niro'dan şüpheli ölüm hakkında ilk açıklama.19 yaşındaki torunu hayatını kaybetmişti