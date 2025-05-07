Borsa güne yatay başladı: Fed ve Fitch Heyecanı! (7 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Borsa güne yatay başladı: Fed ve Fitch Heyecanı! (7 Mayıs 2025)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay bir başlangıç yaparak yüzde 0,02 artışla 9.136,54 puandan start verdi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanımıyla 9.134,68 puandan kapatmıştı. Bugün açılışta endeks, önceki kapanışa göre 1,85 puan yükselerek 9.136,54 seviyesine ulaştı.

Sektör endekslerinde bankacılık yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi. En çok kazandıran sektör yüzde 0,65 ile spor olurken, ulaştırma yüzde 0,42 ile en fazla değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentiler hakim. Yatırımcılar, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Para piyasalarında Fed’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 bandında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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