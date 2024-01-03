Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,30 puan artışla 7.624,59 puanden yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi azalış kaydederken, Bilişim sektörü en çok kazandıran bölüm oldu. Bankacılık sektörü ise en çok gerileyen endeks olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi dün yüzde 2,06'lık artışla 7624,29 puandan tamamlamıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ediyor.

Jeopolitik risklerle birlikte veri gündemindeki varlık fiyatlarının yönünde etkili oluyor. Fed'in toplantı tutanakları ise gelecek dönemlerin sinyallerini veriyor.

Yurt içinde ise enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık yüzde 64,77 aylık bazda ise yüzde 2,93 çıktı. Bu rakamlara göre emekli ve memurların enflasyon farkı belli olacak.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edecek. Teknik yönden BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.