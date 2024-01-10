Borsa güne yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 2,54 puanlık az bir düşüşle güne 7.733,72 puana girdi.

Haftanın üçüncü iş gününde Bankacılık endeksi düşüş yaşarken, Holding endeksi artış kaydetti. Sektörler arasında en fazla kazandıran bölüm ise madencilik oldu. Menkul kıymet yatırım ortaklığı da gerileyen sektörler arasında yer aldı.

Uluslararası piyasalarda analistler gözlerini ABD'nin yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Yurt içinde de gözler sanayi üretim verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın martta faiz indirebileceğine yönelik tahminler oldukça güçlenmiş olsa da enflasyon verileri faiz indirimine ışık tutacak.

Uluslararası piyasalarda ABD'deki toptan eşya staklarının verileri takip edilirken, yurt içinde açıklanan işsizlik oranlarıyla sanayi üretimi gözlemlenecek. Analistlere göre BIST 100 endeksinde 7.720 ve 7.630 seviyelerinin destek, 7.820 ve 7.950 puan direnç konumunda. .