Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 8.913,41 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi yükseliş kaydederken, holdin endeksi düşüş yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini kaydeden analistlere göre dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde ise hizmet sektörü ve bileşik PMI'ın yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.