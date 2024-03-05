Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı'

Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı'
Kaynak: Haber Merkezi
İpsos araştırma şirketinin vatandaşlara, “Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?” sorusunu yönelttiği ankette elde edilen sonuçlar çok dikkat çekici.
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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 1

26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında İpsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette, yaklaşık 25 bin kişiye, çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkenin gidişatı hakkında bireysel düşünceleri soruldu.

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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 2

Türkiye'de, “Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?” sorusu kapsamında ankete katılan vatandaşların yüzde 73'ü “Yanlış istikamette yol alınıyor” cevabını verdi.

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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 3

Gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon olurken, ikinci sırada ise, yüzde 30'luk oranla, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik cevapları yer aldı.

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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 4

Ankete katılan vatandaşların yaklaşık yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişe duyduklarını dile getirirken, yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılı olduklarını ifade etti.

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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 5
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Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı' 6
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