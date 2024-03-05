Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı'

26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında İpsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette, yaklaşık 25 bin kişiye, çevrimiçi sistem üzerinden kaygıları, ülkenin gidişatı hakkında bireysel düşünceleri soruldu.
Türkiye'de, “Sizce ülkede işler iyiye mi gidiyor, yoksa yanlış istikamette mi yol alınıyor?” sorusu kapsamında ankete katılan vatandaşların yüzde 73'ü “Yanlış istikamette yol alınıyor” cevabını verdi.
Gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye'de en çok kaygı duyulan konu, yüzde 50'lik oranla, enflasyon olurken, ikinci sırada ise, yüzde 30'luk oranla, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik cevapları yer aldı.
Ankete katılan vatandaşların yaklaşık yüzde 22'si Türkiye'deki suç ve şiddet oranlarından endişe duyduklarını dile getirirken, yüzde 22'si işsizlikten, yüzde 21'i de mali ve siyasi yolsuzluktan kaygılı olduklarını ifade etti.