Dolar adım adım zirveye yaklaşıyor. Yeni rekora koşuyor

İsrail-Filistin çatışması sürürken, dolardaki hareketlilik yeni rekor getirecek gibi...Çünkü bugün dolar iyice 28 lira sınırına dayandı. Piyasalar bugün doları 27,90'dan fiyatladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dolar adım adım zirveye yaklaşıyor. Yeni rekora koşuyor

Orta doğudaki savaş sürüyor. Uluslararası piyasalarda savaş nedeniyle karışık bir seyir izlerken, dolar yeni zirvelere yelken açtı. Altın fiyatları ise geçen hafta başladığı yükseliş seyrine ara verdi. İşte Dolar ise yeni rekora doğru koşuyor.

Orta Doğu’daki savaş piyasaları vurmaya devam ediyor. İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor. Türkiye'de ise politika faizi 26 Ekim'de açıklanacak.

PİYASALARDA DOLAR KAÇ TL

Dolar yeni rekora doğru koşarken, 28 liraya doğru iyice yaklaştı. Dolar sabah saatlerinde 27,90 TL'den işlem gördü. Euro 29,45 TL'den, Sterlin 34,05 TL'den fiyatlandı

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