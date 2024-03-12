Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.147,51 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 9.147,51 puandan yeni güne giriş yaptı.

BIST 100 bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile tekstil deri, en çok kaybettiren 0,79 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamladı, satış ağırlıklı bir seyir izledi

Küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirten analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edilecekler. Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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