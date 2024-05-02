Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 51,64 puan artış gösterek, haftanın dördüncü iş gününe 10.097,39 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 artış gösterirken, holding endeksindeki yükseliş yüzde 0,16 olarak kayıtlara geçti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile tekstil deri, en çok kaybettiren de yine spor endeksi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi salı günü dalgalı bir seyir izleyerek, günü 10 bin puanın üzerinde tamamlamıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından analisler küresel piyasaların karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Ped dün politika faizini son 23 yılın en üst seviyesi olan yüzde 5,25 ile 5,50 arasında sabit tutmuştu. Fed'den yapılan açıklamada son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefinin tutturalamadığını açıkladı.

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade eden Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Borsa İstanbul'a gelince... Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olacağı belirtiliyor.