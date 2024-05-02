Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın attığı TL mevduatı destekleyen adımın sonrasında, bankalardaki faiz oranı yüzde 60'a dayandı. Faiz oranlarının yükselişinin ardından kazançlar da artarken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar, kazanç hesaplarını değiştirdi. Söz konusu kararla, TL mevduata uygulanan stopaj (vergi kesintisi) oranları yükseltildi.

VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI YÜKSELDİ

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseldi. Türk lirası yatırım fonlarından kazanılan gelirlerdeki stopaj oranı da yüzde 7.5 olarak belirlendi.

1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 31 Temmuz 2024’e kadar açılacak vadeli TL mevduatlardan elde edilen kazançlara yeni oran uygulanmaya başlayacak. Aynı zamanda, 1 Mayıs’tan sonra dolan ve yenilenen hesaplarda da yeni oranlar geçerli olacak.

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

1 Mayıs 2024 tarihinden önce açılmış olan hesaplarda, eski oranlar uygulanacak. Eğer vade 32 günse, vade bitiminde vade tekrar ederse, vadenin sonunda elde edilecek kazançtan, yeni orana göre stopaj kesilecek.

DAHA ÖNCE AÇILAN HESAPLARDA UYGULANACAK MI?

1 Mayıs’tan önce açılan hesabın vadesi 1 yıl bile olsa, vade bitiminde eski oranlar uygulanacak.

Örneğin, 100 bin liralık mevduat yüzde 55 faizle, 32 gün vadede yüzde 5 stopaj kesintisinden sonra net 4 bin 568 lira getiri sağlarken, şimdi yüzde 7.5’luk stopajla net 4 bin 448 lira kazandıracak. Yani stopaj farkının etkisi sadece 120 lira olacak.