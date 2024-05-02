Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kesintiden sonra 100 bin liranın getirisi belli oldu
TL'de parası olanlar dikkat! TL mevduata uygulanan stopaj (vergi kesintisi) oranlarının değişmesiyle, kazanç hesapları da değişiklik gösterdi. Peki, kesintilerin ardından 100 bin TL’nin kazancı ne kadar oldu? Vergi kesintisi, eski vadeleri nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

Merkez Bankası'nın attığı TL mevduatı destekleyen adımın sonrasında, bankalardaki faiz oranı yüzde 60'a dayandı. Faiz oranlarının yükselişinin ardından kazançlar da artarken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar, kazanç hesaplarını değiştirdi. Söz konusu kararla, TL mevduata uygulanan stopaj (vergi kesintisi) oranları yükseltildi.

merkez-bankasi-faiz-karari.webpVERGİ KESİNTİSİ ORANLARI YÜKSELDİ

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseldi. Türk lirası yatırım fonlarından kazanılan gelirlerdeki stopaj oranı da yüzde 7.5 olarak belirlendi.

1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 31 Temmuz 2024’e kadar açılacak vadeli TL mevduatlardan elde edilen kazançlara yeni oran uygulanmaya başlayacak. Aynı zamanda, 1 Mayıs’tan sonra dolan ve yenilenen hesaplarda da yeni oranlar geçerli olacak.

plunging-lira-stokes-unusual-options-activity-in-turkey-etf.jpg

31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

1 Mayıs 2024 tarihinden önce açılmış olan hesaplarda, eski oranlar uygulanacak. Eğer vade 32 günse, vade bitiminde vade tekrar ederse, vadenin sonunda elde edilecek kazançtan, yeni orana göre stopaj kesilecek.

memurlarin-maas-farki-ne-zaman-odenecek-iste-son-durum.webpDAHA ÖNCE AÇILAN HESAPLARDA UYGULANACAK MI?

1 Mayıs’tan önce açılan hesabın vadesi 1 yıl bile olsa, vade bitiminde eski oranlar uygulanacak.

Örneğin, 100 bin liralık mevduat yüzde 55 faizle, 32 gün vadede yüzde 5 stopaj kesintisinden sonra net 4 bin 568 lira getiri sağlarken, şimdi yüzde 7.5’luk stopajla net 4 bin 448 lira kazandıracak. Yani stopaj farkının etkisi sadece 120 lira olacak.

resized-384a0-d68311f6travelcoverphotos3.jpeg

İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Dolarda kafaları karıştıran gelişme. İşte olacaklar
İslam Memiş: Sert dalga geliyor hazırlığa başlayın
Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi? Merkez'in eski kara kutusu açıkladı
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Mevduat hesaplarında flaş karar. Bakın o oran kaça çıkarıldı
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlandı
Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı
Bankalar SMS gönderdi! 2 milyonun faiz getirisi rekor kırdı
Merkez Bankası büyük fırsat kaçırdı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası'ndan faiz oyunu. İzin alamadılar böyle yaptılar. Doç.Dr Soner Gökten açıkladı
Son Haberler
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın Gündem
Genç işçi ayakkabısı yırtılınca strafordan taban yaptı. Seni bu duruma sokanlar utansın
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez Gündem
Mavi Vatan'ın isim babasından yeni müfredata sert tepki: Anavatanın zayıfladığı ortamda Mavi Vatan içimize sinmez
Yılanlar sürü halinde görüntülendi Yerel Haberler
Yılanlar sürü halinde görüntülendi
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı Magazin
Gelinin dansı olay oldu. Damat bile utandı
Hatay’da caddeler göle döndü Gündem
Hatay’da caddeler göle döndü
Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu Gündem
Huzurevindeki kadının son isteği gerçekleşti. Mutluluktan havalara uçtu