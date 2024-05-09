Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.274,38 puandan yeni güne giriş yaptı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yükseliş kaydederken, sektör endekslerinden en çok kazandıran orman kağıt basımı oldu. Günlerdir düşüşteki spor endeksi yine yüzde 1,97'lik bir kan kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul BISt 100 endeksi dün gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve 10.383,25 puanla rekor seviyeyi gördü. Endeks günü 10.247,75 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı enflasyon raporunda olacak. Karahan'ın yönlendirmelerinin yurt içinde varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistiklerinin yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek. Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olacak.