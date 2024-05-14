Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünkü kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükseliş gösterdi. En çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü kayıpla kapadı. Yüzde 1,59 azalış gösteren BIST 100 endeksi günü 10.055,98 puandan kapadı.

ABD bugünden itibaren enflasyon açıklanmaya başlanacak. Verilerden alınacak sinyallerin piyasadaka oynaklığın artırması bekleniyor. Bugün gözler ise Fed başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmelerine çevrildi.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin. Yurt dışında ise Almanya'da ve Euro bölgesinde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de ise üretici enflasyonu açıklanacak. Fed Başkanı Poqell'in yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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