Borsa güne yükselişle başladı

Açılış seansında, önceki normal seans kapanış fiyatının yüzde 0,2 üzerinde işlem gören kontrat, 12.059,00 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz Cuma günü, ağırlıklı olarak satış baskısı altında kalan endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,5 düşüşle 12.035,00 puandan kapattı ve akşam seansında ise kayıplarını bir miktar telafi ederek yüzde 0,1 yükselerek 12.044,75 puana ulaştı.

Küresel piyasaların, geçen hafta ABD’de açıklanan Michigan Üniversitesi enflasyon beklentilerindeki düşüşle olumlu bir başlangıç yaptığına dikkat çeken analistler, bu hafta ABD ekonomik büyüme verilerinin yanı sıra diğer önemli ekonomik göstergelerin yatırımcıların odak noktası olacağını ifade etti.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm finansmanı ve konut arzındaki artışı destekleyecek yeni düzenlemelerin son aşamasına gelindiğini ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapabilmesi için düzenlemeler yapacağını belirtti.

Bugün, iç piyasada reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, dış piyasada ise Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin izleneceğini söyleyen analistler, teknik olarak endeks kontratında 12.150 ve 12.300 puanların direnç noktaları, 12.000 ve 11.800 puanların ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.