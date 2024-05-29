Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 15,53 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.693,02 puandan yeni güne giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi güne yükselişle başlatı. Sektör endekslarından en çok inşaat olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise en çok kaybettiren olarak kayıtlara geçti.

Borsa istanbul BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,19'luk artış, 10.677,49 puanla tamamladı.

Küresel piyasalarda ABd'de enflasyona ilişkin endişeler sonrarı karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerini Fed'in Bej Kitap raporuna çevirdiler.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'nın öncü enflasyon raporunun takip edieceklerini kaydediyor. Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olacak